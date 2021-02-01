"Красный дракон" в Югре вошел в Топ-5 самых интересных мостов России

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Мост "Красный дракон" через Иртыш на дороге Ханты-Мансийск – Нягань вошел в Топ-5 самых интересных мостов России по версии пресс-службы Главгосэкспертизы.

"Красный дракон" считают одним из главных символов Югры. В 2013 году он уже занимал второе место в интернет-голосовании "Самый красивый мост России" на сайте Федерального дорожного агентства. По форме строение действительно напоминает гигантского змея – главная часть пролета выполнена в виде комбинированной системы из стали. Всего на его строительство ушло около 12 тыс. тонн металла.

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Лидером топа стал Живописный вантовый мост на северо-западе Москвы. Также в рейтинг вошли мост "Миллениум" в Казани, "Скайбридж" в Сочи и Чертов мост в Бурятии.