В Тобольске на 21 жителя составлены протоколы за незаконную торговлю

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

35 рейдов по выявлению незаконной торговли провели сотрудники департамента экономики Тобольска в 2020 году, сообщает городская администрация.

В отношении нарушителей составлен 21 протокол. В отношении 16 граждан выписаны предупреждения, пятеро оштрафованы.

В ходе рейдов с нарушителями проводят разъяснительные беседы. Сотрудники департамента объясняют, где расположены альтернативные места для осуществления торговой деятельности, информируют о планируемых ярмарках.

В некоторых местах города незаконная торговля полностью пресечена. Речь идет о торговле предметами быта, аксессуарами, продуктами питания, требующими обязательной сертификации. Для пожилых людей, торгующих избытками урожая с приусадебного участка, установлены торговые лотки на рынке "Серверный". Проходит конкурс на разработку концепции ярмарки.

Сформирована потребность в установке двух торговых лотков у магазина ковров и магазина "Магнит" в 8 микрорайоне, прорабатывается вопрос по установке торговых лотков в микрорайоне Сумкино.