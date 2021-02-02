Депутат Степан Киричук прокомментировал незаконные акции

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени 23 и 31 января прошли несогласованные акции, участники которых за нарушение закона будут привлечены к административной ответственности.

Депутат Тюменской городской думы Степан Киричук отметил, что подобные публичные мероприятия деструктивны, несут угрозу общественному порядку и могут дестабилизировать обстановку. Для выражения своего мнения граждане должны использовать законные методы, подчеркнул депутат гордумы.

"Любые стихийные массовые действия носят деструктивный характер. Если принять во внимание, что одна личность решает свой вопрос за счет других и привлекает любые средства, в том числе и несовершеннолетних детей, то это еще и подло, - отметил Степан Киручук. - Кроме того, сегодня предостаточно законных методов высказать свою точку зрения. Есть много механизмов, чтобы обеспечить разрешение, власть учитывала мнение: публичные слушания, приемы депутатские, чиновников, губернатора, разного рода обращения, в том числе и СМИ".