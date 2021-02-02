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Сто студентов из Тюменской области претендуют на звание "Учитель будущего"

Общество, 17:58 02 февраля 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Почти 100 учащихся вузов Тюменской области примут участие в новом Всероссийском проекте "Учитель будущего. Студенты". Всего на сайте конкурса зарегистрировалось 12 тыс. 118 человек, сообщают организаторы.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый продлится до 10 февраля. Тюменцам предстоит дистанционное тестирование: оценка эффективности системы образования на основе международных исследований, общекультурный тест, предметное тестирование.

600 участников с наивысшими баллами пригласят на межрегиональные полуфиналы. Они пройдут в шести регионах России с 24 февраля по 9 апреля. Конкурсанты получат доступ к электронным библиотекам и вебинарам, пройдут индивидуальные и командные задания для выявления уровня предметных знаний.

150 студентов выйдут в финал, он состоится весной 2021 года. Победителей ожидают дополнительные баллы при поступлении в магистратуру, предложения работы и стажировки во всероссийских детских центрах, специальная образовательная программа, персональные наставники из Топ-500 "Лучших школ России".

Конкурс проводит президентская платформа "Россия – страна возможностей" в рамках национального проекта "Образование".

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# вузы , конкурс , национальный проект Образование , студенты , учителя

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