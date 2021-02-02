ФК "Тюмень" расстался с двумя игроками

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футбольный клуб "Тюмень" расстался с Русланом Навлетовым и Никитой Чалым. Договор с игроками расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Никита Чалый стал футболистом "Тюмени" год назад. За сибирскую команду в первенстве ПФЛ этот опорный полузащитник провел 15 матчей, в которых отличился одним забитым мячом в ворота "Урала-2" из Екатеринбурга.

Руслан Навлетов присоединился к "Тюмени" перед началом этого сезона. В ПФЛ за сибиряков центральный защитник провел 10 матчей.