ФК "Тюмень" расстался с двумя игроками
| Фото: ФК "Тюмень"
Футбольный клуб "Тюмень" расстался с Русланом Навлетовым и Никитой Чалым. Договор с игроками расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.
Никита Чалый стал футболистом "Тюмени" год назад. За сибирскую команду в первенстве ПФЛ этот опорный полузащитник провел 15 матчей, в которых отличился одним забитым мячом в ворота "Урала-2" из Екатеринбурга.
Руслан Навлетов присоединился к "Тюмени" перед началом этого сезона. В ПФЛ за сибиряков центральный защитник провел 10 матчей.