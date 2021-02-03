Тюменцам доступны новые функции сервиса "Поступление в вуз онлайн"
С 54 до 135 увеличится количество вузов в суперсервисе "Поступление в вуз онлайн" на портале Госуслуг, сообщает управление стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета.
В 2021 году через суперсервис абитуриенты также смогут записаться на дополнительные вступительные испытания, подать заявление на очно-заочную и заочную формы обучения, целевой прием и получить сведения об аттестате в цифровом профиле пользователя на портале Госуслуг.
По данным тюменского вуза, сервис удобен тем, что теперь абитуриенты смогут предоставить согласие на зачисление дистанционно.
В 2020 году абитуриенты подали в ТюмГУ через суперсервис почти 2 тыс. заявлений.
В 2021 году абитуриенты ТюмГУ также могут подать документы в электронном виде на едином портале Госуслуг или через личный кабинет на сайте университета.