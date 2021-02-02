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Ялуторовские хирурги впервые прооперировали паховую грыжу эндоскопически

Общество, 14:29 02 февраля 2021

областной больницы №23

Первое в Ялуторовском районе лапароскопическое грыжесечение провели хирурги Артур Ахпателов, Станислав Кощеев и Маруф Максумов. Им помогла в этом система с набором жестких и гибких эндоскопов, видеокомплексом с монитором и подсветкой.

По информации областной больницы №23, данное оборудование поступило в рамках национального проекта "Здравоохранение" в октябре 2020 г.

"Благодаря новому оборудованию мы можем проводить малоинвазивные операции, – объясняет заведующий хирургическим отделением Артур Ахпателов. – Камера эндоскопа передает на монитор картинку в высоком разрешении, что позволяет выполнять операцию через небольшой прокол. Такой метод не только сильно сокращает кровопотерю, но и облегчает послеоперационный период. Болей почти нет, пациент быстро встает на ноги и выписывается из стационара всего через несколько дней. И вероятность возникновения рецидива ниже".

Пациент, взрослый мужчина, после операции провел в больнице всего четыре дня.

"В нынешнем году мы будем проводить лапароскопические грыжесечения, но очередности на эту операцию нет, – отмечает заведующий хирургическим отделением. – Отбор пациентов происходит по показаниям. И мы будем оказывать этот вид помощи всем, кто в ней нуждается".

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# национальный проект Здравоохранение , оборудование , операция , хирурги , эндоскопы

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