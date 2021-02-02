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Базарная площадь в Тобольске стала центральным местом отдыха для горожан и туристов

Общество, 14:40 02 февраля 2021

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Обновленная Базарная площадь в Тобольске стала новым центром отдыха для горожан и туристов. Посетителей привлекает инфраструктура, наличие мест активного отдыха и зоны для торговли, сообщает городской департамент по культуре и туризму.

На Базарной площади имеется большой удобный каток с пунктом проката инвентаря, организованы разные интерактивные площадки для детей и взрослых, зимние эстафеты, катания на санях и праздничный концерт. В новогодние каникулы в резиденции Деда Мороза дети читали стихи, пели частушки и загадывали желания. В колоритных ярмарочных домиках местные предприниматели продавали памятные подарки ручной работы, удивительные сувениры тобольских мастеров, горячие напитки и выпечку.

"Это атмосферное место часто будет радовать жителей и гостей города душевными праздниками и народными гуляньями, а для ремесленников всей страны станет центром ярмарочной культуры и удобной площадкой для обмена опытом", - отметили сотрудники тобольского департамента культуры.

Напомним, преображение этого удивительного по своей исторической значимости и энергетике места стало возможно благодаря победе Тобольска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который с 2018 года проводит Минстрой России.

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# Базарная площадь , каток , Тобольск , туристы

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