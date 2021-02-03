3 февраля в Тюмени к вечеру ожидается небольшое похолодание

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 7 - минус 9 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени днем 3 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo. К ночи похолодает до минус 12.

Синоптики обещают солнечный день без осадков. Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление близко к норме - 754-757 мм рт. ст., небольшие геомагнитные возмущения в течение дня.

Заход солнца в 17 часов 10 минут. Долгота дня 8 часов 37 минут. Сегодня день на 4 минуты длиннее, чем вчера.