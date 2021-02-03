Жительница Вагайского района украла у мужа детские пособия

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Женщину, подозреваемую в краже 10 тыс. рублей, задержали в Вагайском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратился житель с. Вагай, у которого украли деньги. Под подозрение попала 33-летняя, ранее судимая за кражу, безработная жительница с. Южно-Плетнево. Она является женой заявителю, но вместе они не проживают. Зная, что мужчина получит денежные пособия на воспитание детей, которые оставлены жить с отцом, попросилась переночевать. Когда все спали, женщина вытащила из кармана куртки 10 тыс. рублей и скрылась.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.