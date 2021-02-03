В Тюменской области реализуют программу опережающего обучения работников

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

26 работодателей в 2020 году стали участниками региональной программы опережающего обучения работников. Они получили компенсацию средств от Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района на 1 тыс. 217 работников. По 25 тыс. рублей на человека. Проект продолжится и в 2021 году.

По информации регионального департамента труда и занятости, возможностью программы опережающего обучения работников воспользовался завод "ГМС Нефтемаш". Обучение прошли 183 человека. Они освоили такие направления, как стропальщик, токарь, машинист башенного крана, водитель погрузчика. Руководящий состав — "Управление проектами", "Пуско-наладочные работы".

"Благодаря службе занятости многие рабочие повысили разряд или получили новую профессию. И конечно, остались довольны. В этом году мы планируем направить не менее 200 человек"", — говорит специалист отдела кадров "ГМС Нефтемаш" Наталья Дягилева.

Региональная программа опережающего обучения работников реализуется в рамках национального проекту "Производительность труда".