Исследования молодых ученых в области спорта обсудят на конференции в Тюмени

| Фото: minsport.gov.ru | Фото: minsport.gov.ru

Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием "Физическая культура и спорт в субъектах Российской Федерации: социально-педагогические, правовые, исторические аспекты развития" проведет ТюмГУ 19 февраля, начало в 12 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Целью конференции является апробация материалов исследований молодых ученых, обсуждение научных результатов и обмен исследовательским опытом между молодыми учеными России и зарубежья", – сообщил директор Института физической культуры ТюмГУ, председатель оргкомитета конференции Евгений Колунин.

Аспиранты, магистранты, студенты и практикующие специалисты сферы образования, физической культуры и спорта из России и других стран на онлайн-платформе рассмотрят нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере физической культуры и спорта, спортивное судейство, оценят современное состояние и перспективы внедрения ГТО.

Отдельное внимание уделят проблемам и путям развития массовой физической культуры и спорта, а также развитию традиционных и национальных видов спорта в России.

Заявки на участие необходимо отправить до 14 февраля на электронный адрес: v.i.nazmutdinova@utmn.ru

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