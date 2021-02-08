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Исследования молодых ученых в области спорта обсудят на конференции в Тюмени

Общество, 08:23 08 февраля 2021

minsport.gov.ru | Фото: minsport.gov.ru

Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием "Физическая культура и спорт в субъектах Российской Федерации: социально-педагогические, правовые, исторические аспекты развития" проведет ТюмГУ 19 февраля, начало в 12 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Целью конференции является апробация материалов исследований молодых ученых, обсуждение научных результатов и обмен исследовательским опытом между молодыми учеными России и зарубежья", – сообщил директор Института физической культуры ТюмГУ, председатель оргкомитета конференции Евгений Колунин.

Аспиранты, магистранты, студенты и практикующие специалисты сферы образования, физической культуры и спорта из России и других стран на онлайн-платформе рассмотрят нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере физической культуры и спорта, спортивное судейство, оценят современное состояние и перспективы внедрения ГТО.

Отдельное внимание уделят проблемам и путям развития массовой физической культуры и спорта, а также развитию традиционных и национальных видов спорта в России.

Заявки на участие необходимо отправить до 14 февраля на электронный адрес: v.i.nazmutdinova@utmn.ru

Подробнее здесь.

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# конференция , физкультура и спорт

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