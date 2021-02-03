Школа активного долголетия вновь откроется в Тюмени

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Проект "Школа активного долголетия" возобновляет работу в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) в Тюмени. Следующая встреча слушателей начнется 10 февраля в 15 часов.

"Школа активного долголетия" — это наш совместный проект со специалистами и врачами городской поликлиники № 8. Они пообещали подготовить план на год, в котором укажут темы всех встреч. Постоянная аудитория — в основном пожилые люди. Сейчас приглашаем на занятия людей в возрасте до 65 лет", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий библиотекарь зала организации досуга Татьяна Курилова.

В 2020 году на занятиях специалисты рассказывали посетителям библиотеки о сердечно-сосудистых заболеваниях, деменции. отмечает, что лекторы приходят не просто рассказать о болезни, но и дают полезные рекомендации, которые многие участники "Школы активного долголетия" записывают в тетради. Такие встречи планируют проводить в библиотеке № 4 раз в месяц.

Желающие посетить занятие, должны зарегистрироваться по телефону: 48-98-34. В распоряжении организаторов небольшой зал, в котором можно разместить до 15 человек.

Инна Пахомова