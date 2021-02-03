Тюменец отправлен под домашний арест за призывы к беспорядкам

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

За призывы к массовым беспорядкам тюменцу предъявлено обвинение. Он помещен под домашний арест, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По данным следствия, с 24 по 29 января разместил со своего аккаунта в социальной сети публикации с призывами к массовым беспорядкам, насилию, погромам, поджогам и уничтожению имущества.

Злоумышленник был задержан, суд поместил его под домашний арест. Вину в содеянном он признал и раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.