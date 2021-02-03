Более 2 тысяч жителей Тюменской области в 2021 году заплатят налог для богатых

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Налоговая ставка 15% в Тюменской области коснется чуть более 2 тыс. человек, сообщает федеральная налоговая служба.

По такой ставке с 1 января 2021 года, согласно федеральному закону, будут облагаться граждане, доходы которых превышают 5 млн рублей в год.

Эти изменения, отмечено в сообщении, коснутся доходов, которые ранее облагались по налоговой ставке в размере 13%. В частности, речь идет о доходах в виде оплаты труда граждан, доходах от осуществления предпринимательской деятельности, доходах от операций с ценными бумагами, доходах в виде сумм прибыли контролируемой иностранной компании, дивидендах, доходах из-за рубежа.

При этом ставка НДФЛ для доходов от реализации имущества в случае превышения суммы 5 млн рублей не меняется и составит 13%. Порядок обложения доходов, с которых удерживается сумма НДФЛ налоговыми агентами, также остается прежним. Если размер налоговой базы более 5 млн рублей, то работодатель применит ставку 15% к доходам, превысившим эту сумму.

Если налогоплательщик получает доходы от нескольких налоговых агентов, причем каждая из сумм не превышает 5 млн рублей, то налоговый орган по окончании года самостоятельно произведет расчет НДФЛ с совокупной суммы, превышающей 5 млн рублей. На основании него физическому лицу будет направлено налоговое уведомление.

Если гражданин декларирует свой доход самостоятельно, он определяет сумму налога к уплате без учета сумм доходов, полученных от налоговых агентов, но с учетом порога превышения в 5 млн рублей. Далее налоговый орган сам обобщит информацию, поступившую от налогоплательщика и налоговых агентов, и исчислит НДФЛ. Если совокупная сумма дохода превысит 5 млн рублей, то исчисленный по повышенной ставке налог к уплате, будет отражен в налоговом уведомлении.