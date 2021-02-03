Болельщики "Рубина" определили лучших игроков января

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Егор Попов, Георгий Бердюков и Егор Назаров признаны лучшими игроками ХК "Рубин" по версии болельщиков в январе, сообщает пресс-служба клуба.

Традиционно после каждого матча "Рубина" болельщики в группе клуба во Вконтакте голосуют за лучших игроков в линии обороны и нападении. По итогам января определились лидеры фанатского мнения. Среди защитников больше всего очков набрал Георгий Бердюков (378). Рядом оказался Дмитрий Лютов (370). Третье место занял Константин Фаст (348)

Лидером голосования среди нападающих оказался Егор Попов (514). В тройке лучших - Алексей Митрофанов (433) и Егор Бабенко (431). Абсолютным лидером стал Егор Назаров (586).