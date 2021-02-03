Забеги на коньках откроют спартакиаду дворовых команд в Тюмени

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Забегами на коньках откроется третья спартакиада дворовых команд в Тюмени 6 февраля. Соревнования пройдут на базе спортивной школы "Рубин" по адресу ул. Мурманская, 31/1, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Свое мастерство продемонстрируют команды в разных возрастных группах. В 10 часов на лед встанут юноши и девушки 13-15 лет, а в 11 часов 30 минут к соревнованиям приступит вторая возрастная группа от 18 до 49 лет.

Испытания пройдут в формате эстафеты. Каждый из трех членов команды должен будет быстрее преодолеть дистанцию и передать напарнику эстафетную палочку. Победителя определят по наименьшей сумме времени, показанной конькобежцами. Сразу же после подведения итогов пройдет награждение.

Кроме забегов на коньках участники спартакиады в течение года проверят свои силы в ряде других дисциплин: хоккей в валенках, многоборье ГТО, дартс, мини-футбол, волейбол, шашки и северная ходьба.

Заявки на участие принимаются 4 февраля в 16 часов по адресу ул. 50 лет октября, 48. Подробности по телефону: 8 (3452) 51-79-58.