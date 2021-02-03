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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сорок три игрока покажут себя в сборке головоломок в Тюмени

Общество, 17:41 03 февраля 2021

из сообщества "Тюмень | Speedcubing. Кубик Рубика | Спидкубинг" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень | Speedcubing. Кубик Рубика | Спидкубинг" во ВКонтакте

43 человека примут участие в чемпионате по сборке головоломок на время "T|S Birthday Championship 2021", который начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 7 февраля в 19 часов.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" один из организаторов события Андрей Радаев, все участники — жители Тюмени, один игрок из Ялуторовска. Большая часть игроков — подростки от 12 до 16 лет. 30% участников являются новичками, не имеющими опыт в соревнованиях.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции количество мест ограничено. "Участники в абсолютном большинстве приходят одни. В случае нахождения более 50 человек в помещении мы будем просить зрителей и родителей находиться в холле, можно будет заходить на выступление своего участника для поддержки", — добавил он.

Участники получат небольшой подарок. Победителей наградят медалями, дипломами и кубиками. Фишкой станут новые дисциплины, соревнования по которым никогда не проводили — "Иви-куб", "Скоамблинг 3х3" и "Солнышко 3х3".

Инна Пахомова

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# спидкубинг , чемпионат

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