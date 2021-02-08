Моцарта, Вивальди и Чайковского исполнят в Тюмени a cappella

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Фестиваль-концерт "А cappella" начнется в Тюменской филармонии 13 февраля в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов вокал-группа "Санрайз" исполнит произведения без музыкального сопровождения. Слушателям представят современные российские песни, зарубежные композиции и классические сочинения. Произведения Моцарта, Вивальди, Чайковского, исполненные голосами солистов, зазвучат необычно и очень красиво.

На сцену группа выйдет в составе: Светлана Дударева – первое сопрано, Лариса Шакирова – второе сопрано, Екатерина Созыкина – альт, Артем Канцлер – тенор, Александр Петров – бас.

В концерте также примут участие коллективы Тюмени и Тюменской области. Художественный руководитель – Наталья Гультяева.

Фестиваль пройдет в концертном зале им. Ю. Гуляева. Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте. Телефон для справок 68-78-78.