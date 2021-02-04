Предпринимателям Юргинского района расскажут, как получить господдержку

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области во ВКонтакте

Личный прием по вопросам государственной поддержки в сфере предпринимательства проведет инвестиционное агентство Тюменской области в Юргинском районе 5 февраля.

Как уточняет инвестагентство в Instagram, консультации будут полезны как руководителям предприятий, индивидуальным предпринимателям, самозанятым, так и тем, кто только мечтает открыть собственный бизнес. Они узнают об основах предпринимательства, льготном финансировании, организационной поддержке, возможности поучаствовать в бесплатных обучающих программах Центра поддержки предпринимательства.

Встреча пройдет в администрации Юргинского района (ул. Ленина, 74) с 10 до 12 часов. Подробности по телефону 8-922-470-35-01.

Евгения Шевцова