В Тобольске создали Telegram-бот для студентов, фрилансеров и работающей молодежи

| Фото: мультицентр «Моя территория» | Фото: мультицентр «Моя территория»

Чат-бот ProYou подскажет тобольской молодежи, как лучше расставить приоритеты в личном развитии и даст рекомендации по выбору профессии, сообщает мультицентр "Моя территория".

Чат-бот ProYou подходит для школьников, студентов, фрилансеров и работающей молодежи. Он поможет определить сильные стороны характера, склонности к определенным видам деятельности и конкурентные преимущества в карьере. Также в нем можно послушать аудио-советы от HR-специалиста и карьерного консультанта по развитию необходимых гибких навыков из Москвы.

Сейчас ProYou состоит из двух тестовых блоков: "Чем ты круче Моргенштерна?" и "Пусть говорят". Первый поможет определить тип интеллекта и понять, как правильно ставить перед собой задачи. Бот выдаст подборку от трех до семи известных личностей, которые имеют похожий типаж. Во втором блоке пользователям помогут определить предрасположенность к командной или одиночной работе. В нем определят основной тип мотивации. Знакомство с ботом можно начать с любого из доступных блоков. Аудио-советы от HR-специалиста можно послушать в конце каждого блока.

Третий блок "Кем станешь, когда вырастешь?" будет запущен в конце февраля. Он основывается на результатах двух предыдущих блоков и дополнительных вопросов. После прохождения теста пользователь получит список подходящих профессиональных сфер и рекомендации по развитию личных качеств и гибких навыков.