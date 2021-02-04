ТюмГУ и Научный центр изучения Арктики займутся концепцией "Smart City"

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Соглашение о консорциуме между Тюменским государственным университетом и Научным центром изучения Арктики ЯНАО подписано на первом заседании Ученого совета ТюмГУ 2021 г., сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Новый консорциум проработает концепцию "Smart City" для северных городов Ямала.

"Создавая консорциум мы развиваем и укрепляем долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в сфере кадрового и научного обеспечения, организации исследовательских проектов с целью устойчивого социально-экономического развития, освоения и управления Арктической зоной РФ. Это наша совместная приоритетная задача в рамках межрегионального Западно-Сибирского НОЦ", - сказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Научные учреждения продолжат совместную работу по социально-гуманитарным проектам, в частности, по разработке механизмов повышения качества жизни коренных малочисленных народов Севера, представят эколого-социокультурную модель развития городов Надым и Салехард с учетом концепции "Smart City". В дальнейшем будут развивать международное сотрудничество ученых, совместные экспедиции, организовывать производственные практики студентов естественно-научных направлений.

Все направления включены в программу Западно-Сибирского НОЦ, участниками которого являются Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.