В тюменской больнице № 19 сократилось число вызовов неотложки

| Фото: Областная больница № 19 | Фото: Областная больница № 19

Почти в три раза уменьшилось количество звонков в центр вызовов службы неотложной помощи Областной больницы № 19 в Тюмени. Операторы принимают до 200 звонков в сутки, тогда как в разгар пандемии в 2020 году в кол-центр поступало от 500 до 600 звонков в сутки.

Время общения оператора с пациентом увеличилось в среднем до двух минут, время дозвона сократилось до 10 секунд, сообщает пресс-служба медучреждения.

Все операторы центра приема вызовов службы неотложной помощи регулярно проходят обучение по программе "1С Медицина". В случае болезни оператора замена на период нетрудоспособности сотрудника находится оперативно, качество работы кол-центра не страдает.

10-15% процентов от общего количества звонков в сутки составляют "спам-вызовы". По словам заведующей поликлиникой, филиала Областной больницы №19 Яны Тарасовой, они увеличивают время ожидания ответа оператора для людей, действительно нуждающихся в помощи.