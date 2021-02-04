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Тюменцы могут создать учетную запись в АИС "Молодежь России" через госуслуги

Общество, 17:36 04 февраля 2021

Росмолодежь во ВКонтакте

Тюменцы могут создать учетную запись в АИС "Молодежь России" через портал Госуслуг с 3 февраля.

По информации мультицентра "Моя территория", чтобы впервые зайти на сайт и подать заявку на форум достаточно ввести логин и пароль от госпортала в всплывающем окне регистрации — необходимая информация в аккаунте заполнится самостоятельно.

Если у пользователя отсутствует профиль на портале Госуслуг, то на сайте Росмолодежи его ожидает быстрая или полная регистрация.

Автоматизированная информационная система "Молодежь России" — это виртуальная площадка, где встречается молодежь, общественные организации и органы исполнительной власти, реализующие государственную молодежную политику.

На информационном портале размещается актуальная информация о предстоящих молодежных мероприятиях в муниципальных районах и регионах, о мероприятиях всероссийского или международного уровня и грантовом конкурсе Росмолодежи.

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# молодежь , портал Госуслуги , Росмолодежь

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