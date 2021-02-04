Тюменский госуниверситет поднялся на 35 пунктов в рейтинге Webometrics

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 35 пунктов поднялся Тюменский государственный университет в академическом рейтинге вузов Webometrics Ranking of World Universities. Он оценивает представленность ведущих университетов в глобальном интернет-пространстве.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций учебного заведения, в глобальной таблице ТюмГУ занимает 2 тыс.123 позицию среди 31 тыс. вузов из более 200 стран мира и 36 место среди 1 тыс. 71 российского университета. Для сравнения: в 2015 году вуз занимал 4 тыс. 387 место в мире и 96 в России.

Рейтинг Webometrics публикуется два раза в год и позволяет косвенным образом оценить научно-исследовательские достижения университетов через сравнение их сайтов.

"Рейтинги не является для нас самоцелью, но за улучшающейся позицией стоит большая и планомерная работа коллектива. Результаты научных исследований, их доступность в цифровую эпоху – это ключевой параметр, важный для исследователей России и мира", – отмечает ректор ТюмГУ Иван Романчук.