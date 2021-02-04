В Тюмени обновленный детсад № 58 принял вдвое больше воспитанников

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Обновленный корпус детского сада № 58 по ул. Пржевальского в Тюмени принял малышей после капитального ремонта. Два здания были введены в эксплуатацию в конце декабря 2020 года, сообщает городская администрация.

Помимо основного корпуса, для дошколят оборудовали здание, которое ранее использовалось как хозяйственное помещение. Строители выполнили капитальный ремонт фасада и кровли, заменили инженерные сети, провели внутреннее усиление строительных конструкций.

"Ввод дополнительного здания позволил принять вдвое больше воспитанников. Получить место в этом детском саду тюменцы могут независимо от места жительства, он принимает детей раннего и ясельного возраста со всего города", - отметил глава города Руслан Кухарук.

Путевку в этот детский сад уже получили около 140 малышей в возрасте от года до трех лет. Группы оборудованы новинками: интерактивные песочницы, настенные раскраски, бизиборды для развития мелкой моторики.

"Период адаптации проходит очень хорошо. Дети постепенно привыкают, уже ходят гулять, остаются на сон. На каждой группе раннего возраста, куда приводят деток от года, работают три человека: воспитатель, помощник воспитателя и младший воспитатель. В такой команде малыши под максимальным присмотром", – говорит заведующая детсадом Валентина Родионова.

Отметим, что детский сад № 58 - один из старейших в городе, его история начинается в 1962 году. В советское время он принимал малышей самого раннего возраста. Сегодня сотрудники учреждения намерены создать музей, посвященный развитию дошкольного образования Тюмени.