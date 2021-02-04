Анатолий Карпов откроет два шахматных клуба в Тюмени

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Открытие шахматной школы и шахматного клуба станет ключевым моментом рабочей поездки депутата Госдумы России, 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова в Тюмень 5-6 февраля.

Визит начнется с посещения тюменской гимназии № 1. Как пояснил президент областной шахматной федерации Геннадий Шантуров, это одно из ведущих учебных учреждений региона, где ребята увлечены шахматами. В занятия в рамках допобразования здесь вовлечены более 500 учащихся начальных классов.

Анатолий Карпов проведен сеанс одновременной игры с гимназистами и встретится с учителями, которые будут готовить педагогов для шахматных занятий в селах. Также чемпион мира подарит многодетной семье из Тюмени шахматный столик. В этот же день Анатолий Карпов примет участие в IX районном конкурсе "Педагогический калейдоскоп-2021", который пройдет онлайн.

6 февраля состоится открытие шахматной школы в детском центре "Шахматная студия" на Мысу и шахматного клуба в ЖК "Апрель" - для него управляющая компания выделила специальное помещение. В честь торжественного события в них также пройдут сеансы одновременной игры и детский турнир на кубок Анатолия Карпова.

"Очень приятно, что в новых микрорайонах, где еще не так много кружков и секций, появляются шахматные школы. Ребята смогут заниматься недалеко от дома. Также приходить поиграть могут и взрослые", - добавил Геннадий Шантуров.

Евгения Шевцова