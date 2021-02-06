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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

70% онкологических заболеваний в Тюменской области выявили на ранней стадии

Общество, 16:01 06 февраля 2021

ИА Тюменская линия

Более 1 тыс. злокачественных новообразований выявили во время онкоскрининга в Тюменской области в 2020 году. В 70% случаев – на ранней стадии.

Всего, по данным областного департамента здравоохранения, в условиях пандемии в регионе удалось провести около 1,1 млн скрининговых исследований. Их проходят формально здоровые люди для обнаружения опухолей на бессимптомных стадиях.

Чаще всего на I и II стадиях выявляли новообразования мочевого пузыря – 81%. Также на ранней стадии удалось увидеть 74% случаев рака молочной железы, 73% - рака почки, 68% - рака щитовидной железы, 66% - рака предстательной железы.

Евгения Шевцова

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# диагностика , онкология , скрининг

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