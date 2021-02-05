Падение уровня жизни и COVID стали главными фобиями россиян в IV квартале 2020 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Граждан России в IV квартале 2020 года более всего пугало падение уровня жизни, нехватка медицинской помощи на фоне коронавируса, а также вакцинация от коронавируса. Таковы результаты опубликованного "Национального индекса тревожностей", который исследует доминирующие в обществе тревоги и фобии, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Исследование проводится на основе анализа СМИ и социальных медиа.

В десятку российских страхов также вошли последствия перенесенного коронавируса, новый локдаун, дефицит лекарств, отсутствие праздника на Новый год, дистанционное обучение, приход Байдена на пост президента США, потеря влияния в постсоветских странах.

"В целом можно сказать, что окончательно оформился тренд на рост внутрироссийских фобий - нас не интересует большой мир и по инерции мы еще обращаем внимание на наших соседей, - отмечает автор исследования, директор по медиапроектам КРОС Петр Кирьян. - Это хорошо с той точки зрения, что надо думать о себе и своих делах, а плохо, потому что такие развороты настроений характерны для периодов сильных или затяжных кризисов".

Тюменская область в "Национальном индексе тревожностей" особо не отмечена. Хотя, как свидетельствуют СМИ и социальные сети в той или иной мере всем этим страхам подвержены и тюменцы. А вот Вологодская область, Забайкальский и Красноярский края наряду с Москвой и Санкт-Петербургом входят в Топ-5 регионов, жители которых больше всего тревожатся по поводу падения уровня жизни.

Среди жителей Курганской и Томской областей, а также Алтайского края сильны опасения граждан по поводу нехватки медицинской помощи на фоне короновируса.

Республика Алтай, Самарская и Новгородская области - среди лидеров по тревожности, связанной с вакцинацией от короновируса.

Новосибирская область, Краснодарский край, Республика Татарстан наряду с Москвой и Санкт-Петербургом лидируют по присутствию фобии, связанной с последствиями перенесенного короновируса.

Нового локдауна больше всего боялись жители Бурятии, Калининградской области, Камчатского и Красноярского краев.

Жителей Алтая, Курской и Саратовской областей беспокоит дефицит лекарств.

Отсутствие праздника на Новый год беспокоило жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Крыма и Самарской области.

Фобия дистанционного обучения волновала практически все регионы России, но больше всего его обсуждали в соцсетях в Москве, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Марий Эл.

Потеря влияния в постсоветских странах и приход к власти в США Байдена в основном обсуждали жители Москвы и Санкт-Петербурга. По результатам исследования, данные страхи можно отнести к псевдофобиям, т.е. темам, которые присутствуют в СМИ, но вызывают незначительный интерес при обсуждении в соцсетях.

"Итоги четвертого квартала показали определенное ухудшение социального самочувствия россиян, - считает директор по аналитике КРОС и автор исследования Андрей Лебедев . - Не случайно в лидеры вышла тревожность относительно падения уровня жизни. Это означает, что социально-экономические вопросы сейчас – это основной приоритет для граждан".

Итоги рейтинга за IV квартал 2020 года – это, по оценке исследователей, стартовая позиция для любых общественных ожиданий и активностей 2021 года.

Исследование проводится на основе анализа СМИ и социальных медиа. Методика учитывает степень важности темы и длительность информационной волны при анализе СМИ, а также значимость темы для людей при анализе сообщений в соцсетях. Замер проводится ежеквартально.