Как распознать аритмию, рассказали тюменцам кардиологи

| Фото: Тюменский кардиоцентр | Фото: Тюменский кардиоцентр

Слабость, головокружение, потемнение в глазах, нехватка воздуха и ощущение приближающейся потери сознания - с такими жалобами обращаются к специалистам пациенты с нарушениями сердечного ритма. Причина в том, что сердце не прокачивает достаточное количество кислорода, пояснили в тюменском кардиоцентре.

Большинству людей в основном знакомы три вида аритмий: это тахикардия (с частотой сердцебиения до 120-150 ударов в минуту), брадиаритмия (с пульсом меньше 55 ударов в минуту) и мерцательная аритмия (внезапное нарушение сердечного ритма). Аритмии также разделяют на наджелудочковые и желудочковые – в зависимости от того, в какой части сердца они возникли. Аритмия бывает пароксизмальная (приступообразная) и постоянная (хроническая). Также этот недуг классифицируют как экстрасистолическую аритмию, когда происходит преждевременное сокращение всего сердца или только желудочков, и мерцательную, при которойт хаотично сокращаются отдельные группы мышечных волокон.

Специалисты подчеркивают: от аритмии сердца невозможно избавиться с помощью трав, ароматерапии или употребления в пищу большого количества авокадо. При отказе от качественной медицинской диагностики и лечения неизбежны осложнения, которые только ухудшат самочувствие, вплоть до летального исхода. Нельзя ждать, что сердечные сбои самопроизвольно исчезнут. При появлении любых нарушений нужно обратиться к врачу.

Дарья Казакова