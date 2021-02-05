Жителей Омутинского района ждет второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции

| Фото: Артур Саутиев, ИИЦ "Сельский вестник" | Фото: Артур Саутиев, ИИЦ "Сельский вестник"

Далее в сюжете В Тюменской области подросткам разрешили самостоятельно посещать ТРЦ

Второй этап вакцинации от COVID-19 начнется в Омутинском районе 9 февраля. Сейчас продолжается первый этап, препаратом "Спутник V" привились 115 человек - педагоги, сотрудники МЧС, работники социальных учреждений в возрасте от 18 до 60 лет.

В это число не входят медики муниципалитета, которые были вакцинированы ранее, сообщает информационно-издательский центр "Сельский вестник". По отзывам пациентов, серьезных побочных эффектов пока не было. Некоторые отмечают легкую ломоту в теле или небольшое повышение температуры.

C начала февраля привиться могут граждане старше 60 лет. Медики также пригласили граждан с сахарным диабетом, ишемической болезнью, бронхиальной астмой, хобл: эти хронические заболевания, а также ожирение могут спровоцировать летальный исход при инфицировании COVID-19.

Супруги Владимир и Надежда Беловы, прежде чем привиться, собрали информацию в интернете и проконсультировались у медика.

"Поняли, что прививка переносится без осложнений. Теперь даже если заболеем, то в легкой форме. COVID-19 - опасная инфекция, знаем об этом не понаслышке. У нас многие родственники и знакомые переболели. В подъезде нашего дома четверо человек заразились. Некоторые очень тяжело перенесли болезнь и до сих пор восстанавливают здоровье. Вакцинация - эффективное средство профилактики, не стоит им пренебрегать", - считает Надежда Белова.