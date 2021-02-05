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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области подросткам разрешили самостоятельно посещать ТРЦ

Общество, 18:14 05 февраля 2021

Фото: ТЦ Кристалл в ВК

Подростки могут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых. Изменения внесены в постановление правительства Тюменской области №120-п "О введении режима повышенной готовности".

В соответствии с документом сняты ограничения на работу предприятий общепита, бань, саун, СПА-центров. Разрешено проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости зала не более 50%.

Отметим, что ночные клубы, дискотеки и танцплощадки по-прежнему не имеют права работать с 23 до 6 часов.

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# коронавирус , ограничение , торговые центры

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