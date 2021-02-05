В Тюменской области подросткам разрешили самостоятельно посещать ТРЦ

Фото: ТЦ Кристалл в ВК Фото: ТЦ Кристалл в ВК

Подростки могут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых. Изменения внесены в постановление правительства Тюменской области №120-п "О введении режима повышенной готовности".

В соответствии с документом сняты ограничения на работу предприятий общепита, бань, саун, СПА-центров. Разрешено проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости зала не более 50%.

Отметим, что ночные клубы, дискотеки и танцплощадки по-прежнему не имеют права работать с 23 до 6 часов.