254 пациента с COVID-19 cкончались в Тюменской области с начала пандемии

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

63-летняя женщина с коронавирусной инфекций умерла в Тюменской области в минувшие сутки. За весь период пандемии скончались 254 пациента, сообщает региональный оперштаб.

Выявлено 130 новых случаев заболевания, в том числе у 10 детей. Всего с начала пандемии - 28 тыс. 909.

Выздоровели 142 человека, за весь период - 27 тыс. 130. К ИВЛ подключены 18 пациентов. 9 тыс. 865 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 898 - на перевахтовке.