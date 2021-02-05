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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

254 пациента с COVID-19 cкончались в Тюменской области с начала пандемии

Общество, 15:38 05 февраля 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

63-летняя женщина с коронавирусной инфекций умерла в Тюменской области в минувшие сутки. За весь период пандемии скончались 254 пациента, сообщает региональный оперштаб.

Выявлено 130 новых случаев заболевания, в том числе у 10 детей. Всего с начала пандемии - 28 тыс. 909.

Выздоровели 142 человека, за весь период - 27 тыс. 130. К ИВЛ подключены 18 пациентов. 9 тыс. 865 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 898 - на перевахтовке.

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# коронавирус , статистика

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