В Тюмени задержали подозреваемого в кражах из магазинов и торговых центров

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Тюменца, подозреваемого в серии краж продуктов и одежды из магазинов и торговых центров, задержала полиция, сообщает городское УМВД. Возбуждено уголовное дело.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали ранее судимого 19-летнего тюменца.

Подозреваемый пользовался невнимательностью продавцов и похищал из торговых залов сыр, кофе и детское питание и одежду. Как признался задержанный, продукты он сбывал, а вещи оставлял себе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.