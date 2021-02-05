Эксперты по отбору советников директоров школ начали работать в Тюменской области

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Эксперты по отбору будущих советников директоров школ по воспитательной работе начали работать в Тюменской области. Отбор кандидатов ведется в рамках конкурса "Навигаторы детства", который стартовал 22 января, сообщает региональный департамент образования и науки.

Заявиться могут все желающие, имеющие опыт педагогической работы и готовые работать с детьми. Это должны быть активные, талантливые и инициативные специалисты в области воспитания.

Претенденты, которых отберут эксперты, пройдут специальное обучение и приступят к работе уже в марте 2021 года. Они будут координировать работу по реализации проектов различных детско-взрослых общественных объединений, выявлять и поддерживать социальные инициативы школьников.

Кроме того, советники директоров смогут консультировать педагогов и оказывать им помощь в подготовке и проведении воспитательных мероприятий.

Напомним, Тюменская область вошла в десятку пилотных субъектов, где будет реализовываться проект. Советники директоров появятся в 138 школах всех 26 муниципальных образований области.