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В Тюмени снегоуборочная техника обработает дороги реагентом

Общество, 19:00 05 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снегоуборочная техника в Тюмени проведет обработку дорог противогололедными материалами. В выходные дни в городе ожидаются мокрый снег и гололёд.

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ администрации города, в первую очередь дорожники обрабатывают путепроводы, съезды с мостов, спуски, подъемы и перекрестки. Затем остановочные карманы, тротуары, подъезды к соцучреждениям.

Скользкую плитку и брусчатку на тротуарах обработают отсевом гранитной крошки.

Автомобилистов просят не парковать машины вдоль обочин, чтобы техника могла расчистить улицы от снега, планировать время в пути с учетом дорожной ситуации и не создавать помех спецтехнике.

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# реагент , снегоуборочная техника

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