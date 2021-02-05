В Тюмени снегоуборочная техника обработает дороги реагентом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снегоуборочная техника в Тюмени проведет обработку дорог противогололедными материалами. В выходные дни в городе ожидаются мокрый снег и гололёд.

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ администрации города, в первую очередь дорожники обрабатывают путепроводы, съезды с мостов, спуски, подъемы и перекрестки. Затем остановочные карманы, тротуары, подъезды к соцучреждениям.

Скользкую плитку и брусчатку на тротуарах обработают отсевом гранитной крошки.

Автомобилистов просят не парковать машины вдоль обочин, чтобы техника могла расчистить улицы от снега, планировать время в пути с учетом дорожной ситуации и не создавать помех спецтехнике.