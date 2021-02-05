Тюменская область примет полуфинал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства"

| Фото: Visit Tyumen ВКонтакте | Фото: Visit Tyumen ВКонтакте

Тюменская область готова принять полуфинал второго сезона всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства". Об этом сообщает региональный оперштаб со ссылкой на губернатора Александра Моора. Мероприятие пройдет весной 2021 года.

Глава области подчеркнул, что в настоящее время для многих территорий России туристическая отрасль может стать новой точкой роста экономики.

"В Тюменской области ведется политика продвижения внутреннего и въездного туризма, формируется качественная инфраструктура, привлекательные маршруты и пакетные предложения. Так, осенью 2020 года Тюменская область получила статус столицы термальных вод России. Уверен, тюменский этап всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" станет для участников и гостей полезной площадкой для обмена опытом и поиска новых решений. Здесь появится много интересных идей и проектов, которые могут получить практическое применение в регионе и в стране", – отметил Александр Моор.

"Мастера гостеприимства" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". 31 января завершилась регистрация на второй сезон этого всероссийского конкурса. Всего организаторы получили 29 тыс. 561 регистрацию, что на одну треть больше, чем в прошлом году. Тюменцы активно поддержали проект, отправив около 400 заявок.

Как рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов, исходя из наибольшего количества регистраций и заинтересованности регионов, лидерами стали: Камчатский край, Тюменская область, Краснодарский край, Пермский край, Калужская область, Мурманская область. Именно на этих территориях в 2021 году и состоятся полуфиналы конкурса.

Участники конкурса записывают видеоприглашения в любимый уголок России, проходят онлайн-тестирования, размещают личном кабинете на сайте информацию о проекте, направленном на развитие внутреннего туризма и индустрии гостеприимства. Во время полуфиналов и финала запланирована очная защита этих проектов, лучшие из которых получат грантовую поддержку от партнеров мероприятия, возможность пройти обучение и стажироваться в органах власти и отраслевых компаниях. Помимо этого, на очных этапах конкурсанты будут решать кейсы и участвовать в обучающих и коммуникационных мероприятиях с приглашенными экспертами.

Дарья Казакова