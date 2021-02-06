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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские врачи удалили пятисантиметровый камень из почки мужчины

Общество, 13:58 06 февраля 2021

Фото: МСЧ "Нефтяник" во ВКонтакте

Пятисантиметровый коралловидный камень удалили из почки пациента специалисты тюменской медсанчасти "Нефтяник".

Мужчина с сильными болями в обеих почках поступил в клинику в конце января. Оценив размеры и расположение камней, врач-уролог, заведующий урологическим отделением №1 стационара Владислав Вешкурцев принял решение проводить операцию в два этапа. В связи с тем, что продолжительность операции на почках ввиду их функциональной работы ограничена во времени – не более двух часов.

В ходе первого этапа операции пациенту была удалена основная часть камня в диаметре доходившая до 5 см, а спустя пять дней убрали и его остатки.

Через два месяца запланирована операция по удалению второго коралловидного камня, сообщает пресс-служба МСЧ "Нефтяник".

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