Тюменцы с ВИЧ-инфекцией могут привиться от коронавируса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вакцина от коронавируса безопасна для людей, зараженных ВИЧ. Об этом заявили инфекционисты тюменского СПИД - центра.

"Вакцины от коронавируса безопасны для людей, живущих с ВИЧ. Вакцина предотвращает серьезное заболевание у ВИЧ+ пациентов, которое может вызвать вирус SARS-CoV-2. Вакцина потенциально препятствует распространению нового вируса", - отметили специалисты.

В то же время медики отметили, что даже после вакцинации необходимо использовать меры профилактики заражения COVID-19, пишет "Тюменская область сегодня".