Ученые ТюмГУ будут участвовать в российско-иранском проекте

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Команда исследователей трех институтов РАН и Института X-BIO ТюмГУ получила трехлетний грант на проект "Клещи (Acari) берегов Каспийского моря: фауногенетические связи и структура сообществ", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Со стороны ТюмГУ в проекте будет участвовать ведущий научный сотрудник Института X-BIO Сергей Ермилов. В рамках проекта будет охарактеризовано население клещей берегов Каспийского моря на территории Калмыкии и Дагестана в России, а также Казахстана и Ирана.

Ученые сравнят сообщества клещей на песчано-каменистых пляжах, маршах, в зарослях тростников, колониях птиц, на берегах разного строения, находящихся в разных климатических условиях с морскими водами разной солёности.

Планируется изучить генетическую структуру наиболее обычных видов литоральных клещей в разных частях каспийского побережья, а также на берегах Черного, Балтийского, Баренцева и Белого морей для возможных филогеографических реконструкций и определения времени дивергенции их черноморских и каспийских популяций.

Принимая во внимание интенсивную добычу углеводородов вдоль берегов Каспия, результаты работы могут быть использованы при организации мониторинга состояния приморских экосистем, при оценке антропогенных нарушений окружающей среды на Каспии.