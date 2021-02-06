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Ученые ТюмГУ будут участвовать в российско-иранском проекте

Общество, 14:58 06 февраля 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Команда исследователей трех институтов РАН и Института X-BIO ТюмГУ получила трехлетний грант на проект "Клещи (Acari) берегов Каспийского моря: фауногенетические связи и структура сообществ", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Со стороны ТюмГУ в проекте будет участвовать ведущий научный сотрудник Института X-BIO Сергей Ермилов. В рамках проекта будет охарактеризовано население клещей берегов Каспийского моря на территории Калмыкии и Дагестана в России, а также Казахстана и Ирана.

Ученые сравнят сообщества клещей на песчано-каменистых пляжах, маршах, в зарослях тростников, колониях птиц, на берегах разного строения, находящихся в разных климатических условиях с морскими водами разной солёности.

Планируется изучить генетическую структуру наиболее обычных видов литоральных клещей в разных частях каспийского побережья, а также на берегах Черного, Балтийского, Баренцева и Белого морей для возможных филогеографических реконструкций и определения времени дивергенции их черноморских и каспийских популяций.

Принимая во внимание интенсивную добычу углеводородов вдоль берегов Каспия, результаты работы могут быть использованы при организации мониторинга состояния приморских экосистем, при оценке антропогенных нарушений окружающей среды на Каспии.

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