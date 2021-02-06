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Подопечным тюменских росгвардейцев рассказали об истории сибирского казачества

Общество, 17:04 06 февраля 2021

Росгвардия | Фото: Росгвардия

Воспитанники профильного класса Росгвардии "Монолит" летского морского центра "Алый парус" узнали об истории сибирского казачества, укладе жизни, традиционных играх казаков. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Старший прапорщик Дмитрий Жердев на протяжении многих лет ведет активную наставническую культурно-спортивную работу с детьми и подростками. Его ученики результативно выступают на различных конкурсах и состязаниях.

"Радует, что современной молодежи не безразлична судьба Родины. Они интересуются традициями своих предков, хотят заниматься полезным делом и подают хороший пример своим сверстникам. Думаю, всё у ребят получится. Ну, а мы окажем им любую помощь в достижении цели", - отметил он.

В ближайшее время юные тюменцы встретятся с военнослужащими центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Росгвардия | Фото: Росгвардия

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