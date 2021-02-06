Подопечным тюменских росгвардейцев рассказали об истории сибирского казачества
Воспитанники профильного класса Росгвардии "Монолит" летского морского центра "Алый парус" узнали об истории сибирского казачества, укладе жизни, традиционных играх казаков. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.
Старший прапорщик Дмитрий Жердев на протяжении многих лет ведет активную наставническую культурно-спортивную работу с детьми и подростками. Его ученики результативно выступают на различных конкурсах и состязаниях.
"Радует, что современной молодежи не безразлична судьба Родины. Они интересуются традициями своих предков, хотят заниматься полезным делом и подают хороший пример своим сверстникам. Думаю, всё у ребят получится. Ну, а мы окажем им любую помощь в достижении цели", - отметил он.
В ближайшее время юные тюменцы встретятся с военнослужащими центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.