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Водитель иномарки погиб в столкновении с грузовиком в Уватском районе

Происшествия, 13:48 06 февраля 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

31-летний водитель автомобиля Ford погиб в столкновении с большегрузом на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск вечером 5 февраля.

ДТП произошло в 23 часа 30 минут на 328-м км пути в Уватском районе.

"По предварительной информации, водитель иномарки при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Погибший водитель был жителем с. Кетово Курганской области.

Обстоятельства дорожной трагедии устанавливаются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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