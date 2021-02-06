Водитель иномарки погиб в столкновении с грузовиком в Уватском районе

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

31-летний водитель автомобиля Ford погиб в столкновении с большегрузом на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск вечером 5 февраля.

ДТП произошло в 23 часа 30 минут на 328-м км пути в Уватском районе.

"По предварительной информации, водитель иномарки при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Погибший водитель был жителем с. Кетово Курганской области.

Обстоятельства дорожной трагедии устанавливаются.

Инна Пахомова