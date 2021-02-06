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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Четыре человека с коронавирусом скончались в Тюменской области за сутки

Общество, 14:37 06 февраля 2021

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Четыре человека с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Несмотря на усилия врачей, умерли трое мужчин 52, 44 и 65 лет, а также сорокалетняя женщина. У всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 258 пациентов с коронавирусом.

В настоящее время остаются под медицинским наблюдением 9 тыс. 607 человек, 15 пациентов находятся на ИВЛ, на перевахтовке - 2 тыс. 538 человек.

За минувшие сутки в Тюменской области выздоровели 144 пациента.

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# коронавирус

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