Четыре человека с коронавирусом скончались в Тюменской области за сутки
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Четыре человека с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Несмотря на усилия врачей, умерли трое мужчин 52, 44 и 65 лет, а также сорокалетняя женщина. У всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 258 пациентов с коронавирусом.
В настоящее время остаются под медицинским наблюдением 9 тыс. 607 человек, 15 пациентов находятся на ИВЛ, на перевахтовке - 2 тыс. 538 человек.
За минувшие сутки в Тюменской области выздоровели 144 пациента.