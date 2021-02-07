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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

129 случаев COVID-19 выявлены в Тюменской области за минувшие сутки

Общество, 13:10 07 февраля 2021

Фото: Тюменский ГМУ

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129 случаев заболевания COVID-19 выявлены в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб

В Москве - 2 тыс. 028 случаев, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 175, в Московской области - 923. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 149 случая новой коронавирусной инфекции, в Ямало-Ненецком автономном округе - 62 случая.

В целом по России выявлено 16 тыс. 048 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 432 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 884 человека.

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# коронавирус

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