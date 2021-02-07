139 тюменцев выздоровели от коронаивруса за последние сутки

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

139 человек выздоровели от COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период пандемии от новой коронавирусной инфекции излечились 27 тыс. 413 жителей региона.

За прошедшие сутки в Тюменской области выявлено 129 случаев заболевания, в том числе у 10 детей. На ИВЛ - 15 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 9 тыс. 510 человек, на перевахтовке находятся 2 тыс. 538

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 258 пациентов с коронавирусом, выздоровел 29 тыс. 173 человек.