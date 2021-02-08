В Ишиме снизилось число больных СOVID-19 с большим поражением легких

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Ишимские врачи-рентгенологи не находят признаков пневмонии у половины обследуемых пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба областной больницы № 4.

Кроме того, по словам старшей медсестры отделения лучевой диагностики Лилии Павловой, все реже стали встречаться пациенты с поражением легких более 50%, чаще отмечается КТ-1 с площадью поражения не более 25%.

В целом, количество исследований с применением компьютерного томографа возросло на 80%: с 6 тыс. 345 в 2019 году до 11 тыс. 494 в 2020 году.

6 тыс. 421 исследование пришлось на область грудной клетки, из них 3 тыс. 205 – диагностика легких при СOVID-19. В 1 тыс. 296 случаях у пациента была выявлена пневмония. На втором месте – исследования головного мозга, на третьем - органы брюшной полости.