  • 8 февраля 20218.02.2021понедельник
  • В Тюмени -18..-20 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 24% предприятий нарушили меры по COVID-19

Общество, 10:44 08 февраля 2021

roskachestvo.gov.ru

79 предприятий нарушили требования режима повышенной готовности в Тюменской области в 2021 году. Всего проверили 324 объекта, сообщили агентству "Тюменская линия" в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что за комплексные нарушения санитарно-эпидемиологической безопасности составили 81 протокол, из них 19 направили в суд.

Решениями районных судов приостанавливалась деятельность предприятий торговли, общественного питания, предоставления услуг: продовольственный магазин в Тюмени, ул. Казачьи луга, 12/6 (7 суток), бар Космос, центр паровых коктейлей, Тюмень, ул. Республики, 12 (10 суток), тобольская парикмахерская BARBERSHOP "VIKING" (3 суток), парикмахерская села Вагай, ул.Ленина, 18 (7 суток), ишимская УК "Ваш дом" (30 суток).

В Заводоуковске приостановили работу комиссионного магазина "Смарт-Капуста" (10 суток), магазинов на ул. Шоссейная, д. 156, стр. 1 (10 суток), "4 сезона" (10 суток) "Строительных товаров" (10 суток), магазина на ул. Заводская, 7, массажного кабинета на Шоссейной, 118А (10 суток), парикмахерской на Первомайская, 9Б (10 суток).

В Задоуковском городском округе на 10 суток приостановили работу СТО и магазина в с. Новая Заимка. В Упорово на 10 суток ограничили работу салона косметических услуг по ул. Володарского, на 5 суток- парикмахерской на ул. Крупской, 36.

В Ялуторовске на 10 суток суд приостановил деятельность магазина по ул. Ленина, 15, соседний торговый объект - на 5 суток. Магазин непродовольственных товаров по ул. Новикова, 34 закрыт на 14 суток.

Рейды проводят с участием представителей правоохранительных органов и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# режим повышенной готовности , рейд , Роспотребнадзор , санитарные требования

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:08 08.02.2021Ишимских детей с ОВЗ научат снимать мультфильмы
10:56 08.02.2021Юные робототехники из Тюмени удивляют смелыми идеями и необычными изобретениями
10:44 08.02.2021В Тюменской области 24% предприятий нарушили меры по COVID-19
10:21 08.02.2021Ялуторовских снегирей и свиристелей подкармливают детсадовцы и школьники