В Тюменской области 24% предприятий нарушили меры по COVID-19

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79 предприятий нарушили требования режима повышенной готовности в Тюменской области в 2021 году. Всего проверили 324 объекта, сообщили агентству "Тюменская линия" в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что за комплексные нарушения санитарно-эпидемиологической безопасности составили 81 протокол, из них 19 направили в суд.

Решениями районных судов приостанавливалась деятельность предприятий торговли, общественного питания, предоставления услуг: продовольственный магазин в Тюмени, ул. Казачьи луга, 12/6 (7 суток), бар Космос, центр паровых коктейлей, Тюмень, ул. Республики, 12 (10 суток), тобольская парикмахерская BARBERSHOP "VIKING" (3 суток), парикмахерская села Вагай, ул.Ленина, 18 (7 суток), ишимская УК "Ваш дом" (30 суток).

В Заводоуковске приостановили работу комиссионного магазина "Смарт-Капуста" (10 суток), магазинов на ул. Шоссейная, д. 156, стр. 1 (10 суток), "4 сезона" (10 суток) "Строительных товаров" (10 суток), магазина на ул. Заводская, 7, массажного кабинета на Шоссейной, 118А (10 суток), парикмахерской на Первомайская, 9Б (10 суток).

В Задоуковском городском округе на 10 суток приостановили работу СТО и магазина в с. Новая Заимка. В Упорово на 10 суток ограничили работу салона косметических услуг по ул. Володарского, на 5 суток- парикмахерской на ул. Крупской, 36.

В Ялуторовске на 10 суток суд приостановил деятельность магазина по ул. Ленина, 15, соседний торговый объект - на 5 суток. Магазин непродовольственных товаров по ул. Новикова, 34 закрыт на 14 суток.

Рейды проводят с участием представителей правоохранительных органов и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.