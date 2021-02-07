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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На юге Тюменской области ожидаются метель, мокрый снег и гололед

Общество, 20:00 06 февраля 2021

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Мокрый снег, местами дождь, метель, гололедица ожидаются на юге Тюменской области 7 февраля, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

Прогнозируется ветер порывами ночью 15-18 м/с, днем - 18-23 м/с. В течение дня похолодание до минус 12-17 градусов.

8 февраля ослабление явлений, дальнейшее понижение температуры воздуха до минус 18-23 градусов.

Спасатели предупреждают, что возможно увеличение количества ДТП из-за образования льда и снежных заносов на дорогах. Жителям региона рекомендуют воздержаться от дальних поездок, не отпускать малолетних детей одних на улицу. Не ходить вдоль зданий, где возможен сход снега с кровли.

Звонить по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России - 101.

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# метель , мокрый снег , непогода

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