На юге Тюменской области ожидаются метель, мокрый снег и гололед

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Мокрый снег, местами дождь, метель, гололедица ожидаются на юге Тюменской области 7 февраля, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

Прогнозируется ветер порывами ночью 15-18 м/с, днем - 18-23 м/с. В течение дня похолодание до минус 12-17 градусов.

8 февраля ослабление явлений, дальнейшее понижение температуры воздуха до минус 18-23 градусов.

Спасатели предупреждают, что возможно увеличение количества ДТП из-за образования льда и снежных заносов на дорогах. Жителям региона рекомендуют воздержаться от дальних поездок, не отпускать малолетних детей одних на улицу. Не ходить вдоль зданий, где возможен сход снега с кровли.

Звонить по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России - 101.