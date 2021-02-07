Соратник Навального заявил о прекращении незаконных акций до весны

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Сторонники блогера Алексея Навального не намерены проводить новые несанкционированные протестные акции в ближайшее время, но это возобновится весной. Об этом заявил, в частности, находящийся за рубежом руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

Отметим, что две незаконные протестные акции, проведенные 23 и 31 января в крупных российских городах, в том числе в Тюмени, в динамике продемонстрировали заметное снижение количества участников. На первую акцию вышли, по различным оценкам, от пятисот человек, вторая собрала лишь около двухсот жителей.

При этом на акциях количество наиболее активных участников, явившихся с плакатами и скандировавших провокационные лозунги, не превышало 40-50 человек, остальные занимали пассивную позицию. Тюменские полицейские не допустили острых ситуаций в ходе несанкционированных акций, столкновений между собравшимися и стражами порядка не было.

По мнению целого ряда экспертов, Навальный оттолкнул большое количество сторонников своим поведением на судебном процессе по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны - вместо извинений в адрес пожилого человека прозвучали новые оскорбления.

Евгений Бабенко