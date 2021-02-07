Тюменские хирурги применяют высокотехнологичные методы лечения инсульта

Фото пресс-службы Тюменской ОКБ №1 Фото пресс-службы Тюменской ОКБ №1

Четыре высокотехнологичных операции по удалению тромба при инсульте провели хирурги Тюменской областной клинической больницы №1 в январе, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Ишемический инсульт – это внезапная сосудистая катастрофа, которая проявляется острым нарушением кровообращения головного мозга. Он развивается вследствие закупорки сосуда, который доставляет кровь к мозгу.

Одним из высокотехнологичных методов лечения ишемического инсульта является тромбэктомия - процедура удаления тромбов. Эта операция выполняется в условиях рентгеноперационной, если от момента сосудистой катастрофы прошло не более 16 часов.

Одна из последних тромбэктомий проведена пациенту 58 лет. При поступлении в приемное отделение прошло пять часов с момента инсульта. К моменту выписки, на десятые сутки после операции, пациент мог самостоятельно передвигаться.

В 2020 году в первичном сосудистом отделении ОКБ №1 было проведено 17 тромбэкстракций.